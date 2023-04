Come Ronaldo e Michael Jordan | Durant firma a vita per Nike

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo LeBron James e naturalmente il capostipite, Kevindiventa il terzo cestista nella storia are un contratto acon la. Una partnership nata nel 2007, l'anno da ...

Dopo LeBron James e naturalmente il capostipite Michael Jordan, Kevin Durant diventa il terzo cestista nella storia a firmare un contratto a vita con la Nike. Una partnership nata nel 2007, l'anno da ...Cosìè speciale il racconto di quel giorno: "Ogni tanto mi veniva voglia di avere la maglia di qualcuno. Mi è successo conLuiz una volta che l'ho affrontato a Madrid, quando lui era nel ...L'avventura di Cristianoin Arabia Saudita non sta proseguendo nel migliore dei modi. Il campione portoghese, nonostante gli 11 gol in 14 partite giocate, sta trovando diverse difficoltà nel ...

L'affondo del proprietario della società sta facendo il giro del web: proprio un momento no per Cr7 Dopo la truffa del kebab quella relativa all'acquisto di Cristiano Ronaldo: stanno facendo rapidamen ...Sono giorni, settimane, che si rincorrono le voci sulla presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. I motivi che avrebbero acceso la miccia e messo in dubbio il matrimonio tra ...