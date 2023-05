Come richiederlo e cosa rischiano i furbetti | guida al nuovo assegno di inclusione

Leggi su agi

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - Addio al reddito di cittadinanza. Dal 1 gennaio 2024 sarà sostituito dall'diche avrà regole diverse pur senza mutare nella sostanza del provvedimento: aiutare individui e famiglie in difficoltà. Più serrate, rispetto alla misura varata dal governo Conte, le norme se non si vuole perdere il sostegno economico. Basterà, ad esempio, non partecipare ("senza giustificato motivo") alle iniziative di formazione e riqualificazione e si perderanno i benefici. O, ancora, perderà l'chi non si presenterà ai servizi sociali o al servizio per il lavoro, non sottoscriverà il patto per l'o, soprattutto, non accetterà una offerta di lavoro. Nessuna pietà, poi, per chi mente per avere un maggiore beneficio economico o viene trovato a lavorare in nero. La bozza del decreto lavoro che sarà ...