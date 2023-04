Coldiretti | bambini italiani tra i più in sovrappeso in Europa

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia il 42% deitra i 5 e i 9 anni è obeso o in, con un risultato che è il peggiore dell’Unione Europea, dove la media è del 29,5%, e un impatto potenzialmente devastante sulla salute delle giovani generazioni. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati dell’Organizzazione mondiale della sanità diffusa in occasione della Festa dell’educazione alimentare nelle scuole con l’inaugurazione della prima fattoria didattica con migliaia diprovenienti da tutte le scuole d’Italia al Villaggio contadino a Bari con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione Raffaele Fitto, al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Bari Antonio Decaro. “Una situazione che ...