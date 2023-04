Clermont-Reims domenica 30 aprile 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 29 aprile 2023) Sconfitto per la terza volta nelle ultime 5 gare in casa contro lo Strasburgo, ildi Still ha definitivamente abbandonato i sogni di gloria e può concentrarsi su questo finale di torneo nella speranza di terminarlo nel miglior modo possibile e programmare la prossima annata in tutta tranquillità. È la classica gara di fine stagione quella che vede InfoBetting: Scommesse Sportive e