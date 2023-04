Claudio Bisio | chi è la moglie Sandra Bonzi | “Grazie a lei ho detto dei NO importanti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023)dal 2003 è legato allae scrittrice: dalla loro unione sono arrivati i figli Alice e Federico. L’attore e la compagna di vita saranno tra gli ospiti di “Verissimo” in onda dalle 16:30 su Canale 5 dove saranno protagonisti di un’intervista di coppia. Nata a Bolzano nel 1964consegue la laurea in Scienze Politiche per poi approcciarsi al giornalismo e successivamente alla comunicazione in tv ed al cinema, lavorando per Disney +, Finivest, Telepiù, Colorado, Albachiara Produzioni. Ha firmato rubriche per La Repubblica, L’Unità, GQ e Topolino ed è attiva nell’editoria dal 2008 con “Doppio Misto. Autobiografia di coppia non autorizzata”, scritto a quattro mani con il marito...