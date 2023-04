Classifica Mondiale MotoGP 2023 | Bezzecchi in testa | Bagnaia a -3 Quartararo a -31

... Sky Sport MotoGP e streaming su NOW Come cambia ladopo la Sprint di Jerez Grazie alla rimonta dal 13° posto al 9° posto, Bezzecchi mantiene la testa delcon 3 punti di vantaggio ......la prima di sei sprint race disseminate tra le prove del2023 di Formula 1 . Al vincitore 8 punti, al secondo 7 e via a scalare fino all'ottavo posto, che vale un punto nella...141 della. In campo ora anche Marco Cecchinato sul campo 5 contro il n. 16 del seeding Alex De Minaur. ATP Madrid, i risultati di oggi [31] Lehecka (Cze) - [Q] Shevchenko 1 - 6, ...

Ordine d'arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2023: risultati e classifica OA Sport

Maurizio Schepici e Mario Petroni, a bordo di "Tommy One", hanno stabilito il nuovo primato mondiale offshore sulla tratta Fiumicino-Civitavecchia-Fiumicino, coprendo un percorso di circa 60 miglia na ...La cronaca in tempo reale della Sprint Race del Gp di Spagna, valevole per il mondiale MotoGP 2023. Si assegnano punti per la classifica ...