“Ciao Luca | per noi eri una roccia”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023) “Lui era chiamato ‘Game’, gioco, perché era ideale a giocare a qualsiasi cosa, era bravissimo anche nei tornei di burraco dove a volte faceva l’arbitro. Con noi, nelle nostre partite del sabato mattina tra amici,giocava come attaccante e quando era in condizione non riuscivi a fermarlo, col suo fisico possente. Poi nello spogliatoio rideva e scherzava con tutti. Anche per questo, quando abbiamo saputo della sua malattia e della sua scomparsa, ci ha lasciati tutti senza parole: per noi era una, sembra incredibile che sia successo”. Così Marco Morotti ricordaCarminati, stroncato da un male che in un tempo brevissimo non gli ha lasciato scampo. “Se n’è accorto a Roma dov’era andato per assistere a una partita di Champions femminile, Roma-Barcellona”, interviene Patrizio Romano, voce e volto di Seilatv. Infatti, ...