Ci stiamo estinguendo senza accorgercene | la demografia non è un’ideologia

(Di sabato 29 aprile 2023) Per molti anni ho insegnato alla Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale, integrata nella Facoltà di Statistica,Università La Sapienza di Roma. Ebbi quindi relazioni con la scuola statistica romana, cospicua e valente, tra i docenti Antonio Golini, che si attivò in incarichi sociali oltre la docenza universitaria. Laè nella Statistica con riguardo alla popolazione, è una scienza “numerica”, quindi al di là dell’ideologia, la quale, certo, può decidere per un calcolo, un orientamento, ma non può e non dovrebbe ignorare i numeri oggettivi. Tra i numeri oggettivi vi è questo, recentissimo: occupiamo il sestultimo posto nella gerarchia della denatalità, siamo tra i primi come invecchiamento. Stupefacente, Antonio Golini me lo attestava, in un dialogo pubblicato nel mio libro: ”Lavoratore imprenditore”(Dino Editore, 1999). Alla mia domanda ...