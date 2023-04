Chiude lo storico stabilimento caseario La Reginella | a casa 31 lavoratori

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 29 aprile 2023) L'Aquila - Persi 31 posti di lavoro nel settorecon la chiusura del caseificiod'Abruzzo. La notizia circolata nei mesi scorsi è divenuta ufficiale nella giornata di ieri quando, nel corso di un incontro tra Ministero e Regione, è stato sottoscritto l'accordo di cassa integrazione per 18occupati presso il sito produttivo di Sulmona. Con questo ultimo passaggio in sede istituzionale, si va are un'epoca di una piccola/media azienda che operava sul territorio della Valle Peligna da circa 70 anni, e che dava occupazione e reddito a circa 31 lavoratrici e. Icoinvolti fino al 31 dicembre saranno chiamati ad un percorso di informazione e formazione in quanto soggetti potenzialmente fuori dal mercato del lavoro. "A tal proposito ...