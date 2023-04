18 Giorgio, attuale difensore dei Los Angeles FC , ha rivelato alcuni scenari della sua carriera ...a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti.'- ...L'ha parlato anche di attualità: "Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull'Inter. Credo che i nerazzurri partano avvantaggiati ...18 Giorgio, attuale difensore dei Los Angeles FC , ha rivelato alcuni scenari della sua carriera ...a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti.'- ...

Chiellini: “EuroDerby equilibrato, ma punto sul passaggio dell’Inter” Pianeta Milan

Chiellini punta sull'Inter: 'Più forte del Milan in Champions. Inzaghi in finale col City' 'Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull'Inter'. Parola d ...Giorgio Chiellini pronostica una finale di Champions tra Inter e Manchester City e svela che in passato è stato vicino al Real Madrid ...