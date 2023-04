Chiara Ferragni | sexy lingerie e seno in vista | la reazione alle critiche degli hater

(Di sabato 29 aprile 2023)lo ha rifatto. L’imprenditrice nelle scorse ore è torna a pubblicare su Instagram un suo scatto con un look decisamentee provocante. Pantaloni neri e reggiin pizzo, totalmente trasparente che ha lasciato ilin. Ovviamente, come accaduto nel recente passato, si sono scatenati i commenti della fan edella donna. Commenti di tutti i tipi: dagli elogireprimende moraliste. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Parole a cui laha risposto “preventivamente” con ironia. La moglie di Fedez infatti ha ...

Dal vestito della vendetta indossato da Lady Diana alla più recente stola "Pensati libera" portata daal festival di Sanremo , i personaggi pubblici attribuiscono sempre più spesso ...... Nicole Kidman e la sua chioma da premio Oscar #Goodhairday: Eva Herzigova, 50 anni di acconciature capelli da copiare #Goodhairday:è bella, bionda e non vediamo l'ora di vedere i ...... chi è la sorella di Asia che sbarca all' Isola dei famosi di Roberta Mercuri Valentinaè ... gli esercizi alla sbarra migliorano la postura e, nel mio caso, rilassano" dice, 50 anni . "...

Durante la sua ultima vacanza in famiglia a Dubai, insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni, tra un bagno, qualche giro turistico e cene esclusive, non ha perso l'occasione ...