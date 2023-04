Chi scalpita e chi | invece | sa aspettare il momento giusto? Carrellata nello Zodiaco 

(Di sabato 29 aprile 2023) «La pazienza è parte integrante del talento». Lo ha detto la scrittrice Vicki Baum. “Perfetto”, commenta la Vergine, “allora sono rovinata, perché la premura mi divora da sempre. Perché? Non lo so. Quello che conta è essere in anticipo sull’anticipo”. Ma chi degli altri segni si ritiene paziente? Mappa astronomica con i segni zodiacali, incisione di Gerard de Valck e Peter Schenck, 1680 circa (foto Alamy/Ipa). Il Toro e il Capricorno sono segni cauti. Non si innamorano con un colpo d’occhio in metrò come accade a certi Arieti o ai Sagittari che perdono i “ti amo” come spiccioli dalle tasche. Anche i Gemelli e l’Acquario sono impazienti, vivono in sella alla curiosità, capelli al vento, piegati sulla moto in corsa verso nuovi stimoli. Il Leone è un discorso a parte. È dignitosamente paziente, ma dentro. Chi resta? La Bilancia mette il ...

Maggioe questo è l'ultimo fine settimana per il by night di aprile mentre c'èapre alle stelle. Cristian Marchi Gli appuntamenti di venerdì 28 aprile. Alla Serra di Civitanova guest dj ...... puntualmente, tende ad esaltareha maggior talento naturale, una fulminea capacità di ... Guarda anche GP Azerbaijan La Ferrari: Sainz corre verso il GP di Baku LECLERC PUNTA ALLA SVOLTA In ...'Mi sveglio ogni mattina alle sette, mi faccio due ore di camera iperbarica, poi via per la riabilitazione', vita grama perdi solito, uno come lui, che in passato cancellava ogni ...

Probabili formazioni Spezia-Monza: chi è l'arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Krollis scalpita, Petagna o Gytkjaer per Palladino OA Sport

Spezia-Monza chiuderà la giornata di oggi, venerdì 28 aprile, per il 32mo turno di Serie A. La gara, con calcio di inizio alle 20.45, sara diretta da Rapuano e sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Ne ...Chi giocherà dal primo minuto ... preferisce nuovamente Radonjic. Vlasic scalpita, quest’ultimo potrebbe entrare a gara in corso. Rebic-Giroud: Stefano Pioli valuta il possibile turno di riposo per ...