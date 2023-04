Chi è il paroliere | spiegato dall’Accademia della Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 aprile 2023) TrattoÈ giunta da qualche giorno al nostro presidente Marazzini la seguente richiesta, da parteSIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori): Gentilissimo Presidente, come accennatole stamattina e su indicazione del nostro Presidente onorario Giulio Rapetti Mogol, vorremmo avereuna consulenza sul termine, usato spesso in maniera colloquiale come sinonimoparola autore. Come le abbiamo, per il nostro Presidente utilizzare questo vocabolo equivale a sminuire la portata di un’attività creativa e artistica tra le più nobili ma saremmo onorati di avere anche la vostra opinione in merito. Tale richiesta si aggiunge a quella, ...