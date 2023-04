Che cosa c' è di nuovo su Infinity+ | Apple Tv+ e Paramount+

Leggi su gqitalia

(Di sabato 29 aprile 2023) Maggio è un mese ricco di novità anche suTv+ e Paramount: le tre piattaforme streaming sono ormai da tempo nel campo dell’intrattenimento con proposte di film, serie tv, documentari e show da non perdere. Vista l’ampiezza dell’offerta, ecco la guida completa alle uscite di maggio sulle piattaformeTv+ e, titolo per titolo., i titoli di maggio 2023 Film in premiere Black Adam – in premiere dal 5 all'11 maggio L'immensità – in premiere dal 12 al 18 maggio Me contro te Il film - Missione giungla – in premiere dal 19 al 25 maggio Magic Mike - The Last Dance – in premiere dal 26 maggio al 1° giugno Serie a cofanetto Bob Hearts Abishola (stagione 3) – disponibile dall'1/05 Riverdale (stagione 6) – disponibile dal 2/05 Batwoman ...