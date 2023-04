ChatGPT torna a funzionare in Italia Perché è stata bloccata e perché si può riutilizzare

(Di sabato 29 aprile 2023)è un servizio di conversazione basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, che permette di dialogare con un chatbot in grado di rispondere a qualsiasi domanda o argomento. Il chatbot ha suscitato molto interesse e curiosità tra gli utentini, ma anche alcune preoccupazioni riguardo alla protezione dei dati personali e alla veridicità delle informazioni fornite dal chatbot.il Garante ha deciso il blocco diinIl 31 marzo 2023, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto il blocco diin, con effetto immediato, motivando la decisione con la mancanza di trasparenza e di garanzie da parte di OpenAI sul trattamento dei dati degli utenti ...

... in cui siano illustrate modalità e logica alla base del trattamento dei dati necessari al funzionamento die i diritti attribuiti agli utenti e agli interessati non utenti. L'informativa ...di OpenAI è nuovamente disponibile in Italia Dopo un divieto di 29 giorni,in Italia: l'azienda ha dovuto rivelare le proprie pratiche di trattamento dei dati e vietare il servizio ai minori di 13 anni Notizie, popolare chatbot basato su intelligenza ...Alla luce di questi miglioramenti OpenAI ha reso nuovamente accessibileagli utenti italiani. Informative sul trattamento dei dati OpenAI, in particolare, ha: predisposto e pubblicato sul ...

ChatGpt torna disponibile in Italia dopo lo stop del Garante della Privacy: cosa cambia per gli utenti Virgilio Notizie

Diritto di opposizione e base giuridica al trattamento dei dati personali, verifica età minori e informativa sul sito, ecco a cosa dovrà adempiere l'azienda ...