ChatGpt è tornato raggiungibile dall’Italia

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 29 aprile 2023) È arrivata l’ufficialità. . La decisione di OpenAI, la società che ha creato e gestisce il celebre chatbot basato sull’intelligenza artificiale, fa seguito all’accordo con il Garante per la Privacy. In una nota OpenAI dichiara di avere “affrontato o chiarito» le questioni relative asollevate dall’autorità garante per la protezione dei dati personali, questioni che lo scorso 31 marzo avevano portato al blocco precauzionale deciso dalla stessa OpenAI”. “Welcome back, Italy!” si legge provando ad accedere ada un indirizzo IP italiano. “Siamo felici di ripristinare l’offerta diin Italia. Per continuare suconferma per favore che hai più di 18 anni o ne hai più di 13 e hai il consenso da parte dei tuoi genitori o tutore”. Poi si viene rimandati a un link sulle policy per la privacy, con ...