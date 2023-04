ChatGpt è ritornato in Italia | cosa è cambiato

(Di sabato 29 aprile 2023) È durato poco meno di un mese lo stop di ChatGpt in. La società OpenAI, che ha creato l’intelligenza artificiale ChatGpt, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Garante della Privacyno e di aver ottemperato alle richieste principali fissate dall’autorità. OpenAI ha cominciato da quelle più urgenti, che avevano portato al blocco del servizio per gli utentini. Il termine fissato dal Garante della Privacy era quello del 30 aprile. Dopo lo stop sono partite le trattative tra le due parti, arrivando così al vademecum del 12 aprile: un elenco di prescrizioni su trasparenza e trattamento dei dati sensibili per permettere a ChatGpt di tornare disponibile in. Un elenco che comprendeva, tra le altre cose, la necessità di esporre una chiara informativa per il trattamento dei dati ...

