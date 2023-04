Champions League | Milan-Inter del 10 maggio su Prime Video e anche in chiaro su TV8

(Di sabato 29 aprile 2023)renderà disponibile la trasmissione in diretta della storica semifinale ditrain Italia sia suche sul canale indi Sky Tv8. Definito il programma: il pre-partita diandrà in onda sia sulla piattaforma Amazon che sul canale inTV8 dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo, insieme a Giulia Mizzoni, ci saranno Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito.la telecronaca e il post partita disaranno trasmessi insu TV8. La voce sarà quella storica di Sandro Piccinini, mentre il ...

Nuovo semaforo rosso per venti giorni a metà ottobre , con il problema al bicipite femorale nella gara dicontro il Maccabi. A seguire, altri piccoli problemi e forfait forzati, poi, ...Il punteggio non cambia più e per i bergamaschi, ora al sesto posto a 55 punti a due lunghezze da Roma e Milan, sono tre punti preziosi per la corsa al piazzamento inTre punti che riavvicinano i bergamaschi alla zona, a soli due punti proprio da Roma e Milan. Torino - Atalanta, il gol del vantaggio di Zappacosta . Torino - Atalanta, Sanabria ...

È finito in parità lo scontro diretto per la Champions League dell'Olimpico tra Roma e Milan. Poche emozioni per gran parte della sfida.Dopo la vittoria sul Torino, l'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha parlato a Sky. "Io credo che ci siano dei traguardi e degli obiettivi assoluti, che però riguardano pochissimi. Poi ci sono dei tra ...