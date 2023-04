Cgil | ' tra 20 anni - 6 | 9 milioni di persone in età da lavoro'

(Di sabato 29 aprile 2023) Nel 2043 la popolazione in età da(15 - 64) sarà inferiore di 6,9dirispetto ad oggi, e salirà il numero degli anziani di 4,8. Per contrastare "almeno parzialmente"...

...che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembra una follia" afferma il leader della, Maurizio Landini, alla vigilia dell'incontro convocato...Emerge dall'ultima ricerca realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della, "L'Italiaquestione demografica, occupazionale e migratoria". "Un calo insostenibile - avverte il presidente della ......che emergono dall'ultima ricerca realizzata dalla Fondazione Di Vittorio dal titolo 'L'Italia... Per la segretaria confederale dellaTania Scacchetti 'è necessario uscire dalla logica della ...

Lavoro, Cgil: "Tra 20 anni 6,9 milioni di lavoratori in meno, servono ... Adnkronos

Milano, 29 apr. (askanews) - Nel 2043 la popolazione in età da lavoro (15-64 anni) sarà inferiore di 6,9 milioni di persone. Per contrastare ...Nel 2043 la popolazione in età da lavoro (15-64 anni) sarà inferiore di 6,9 milioni di persone rispetto ad oggi, e salirà il numero degli anziani di 4,8 milioni. (ANSA) ...