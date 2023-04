(Di sabato 29 aprile 2023) Continuano le riflessioni in casa Macnesterda parte degli azionisti di maggioranza del club, la famiglia Glazer, circa unadella società. Al momento però non c’è accordo tra i membri della famiglia americana, tra chi vorrebbe dismettere completamente la partecipazione nello(attualmente possiedono il 69% delle azioni) e chi invece vorrebbe mantenere una quota di minoranza. Anche questo, oltre al mancato soddisfacimento della richiesta di 6 miliardi di sterline (6,8 miliardi di euro), sta frenando le trattative con i potenziali acquirenti che, di fatto, sembrano essersi ridotti a due. Da una parte c’è lo sceicco Jassim Al Thani, pronto a rilevare il 100% delle quote (quelle dei Glazer e il restante 31%) con un investimento iniziale di 5 miliardi di piunds. Jassim, nella sua ultima offerta, ha incluso anche di ...

Il portiere camerunese piace tantissimo a Chelsea eUnited e , essendo arrivato a ... l'Inter ascolterà le offerte che arriveranno per lui, ma non darà il via libera ad unaper non ...E ora tocca alla famiglia Glazer. I proprietari delUnited hanno ricevuto ieri sera il terzo e ultimo giro di offerte per ladel club, consegnate alla banca newyorkese Raine che ne sta curando laper loro conto. E ora ...Entrambi sono da tempo nei radar delUnited e per un assegno congruo al loro valore ...e la 'Vecchia Signora' se non disputasse le coppe nella prossima stagione aprirebbe allaper ...

Cessione Manchester United, è corsa a due: cosa sta succedendo a Old Trafford OA Sport

Il tecnico della Lazio scuote la squadra: "Voglio una reazione". L'allenatiore del Napoli sullo slittamento della gara: "Non siamo noi a decidere". La Roma femminile è campione d'Italia. Settimane dec ...André Onana è uno dei protagonisti della stagione dell'Inter e della cavalcata Champions in particolare, ma il suo futuro resta un piccolo ma importante punto di domanda. Il portiere camerunese piace ...