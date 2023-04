Cenati Anpi | ' Le organizzazioni che fanno apologia di fascismo devono essere sciolte'

Lo ha detto Roberto, presidente dell'provinciale di Milano, durante il presidio antifascista organizzato oggi in piazzale Dateo a Milano nel giorno in cui parte della città commemora l'...... del presidente dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati) Dario Venegoni, del presidente dell'nazionale Gianfranco Pagliarulo e di quello dell'milanese, Roberto. In ...Anche il presidente dell'provinciale Milano, Roberto, ha indirizzato dure frecciate alle dichiarazioni di questi giorni: "Stiamo assistendo a una inquietante rimozione dell'ignominia del ...

Omicidio Ramelli: Cenati (Anpi), 'sciogliere gruppi che fanno ... Il Dubbio

Le parole di Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, durante il presidio antifascista organizzato oggi in piazzale Dateo a Milano ...Milano, 29 apr. (Adnkronos) – “E’ da tempo che come Anpi diciamo che devono essere sciolte quelle organizzazioni, come quelle che sfileranno oggi prendendo a pretesto il ricordo di Ramelli e Pedenovi ...