Cenati Anpi | ' Le organizzazioni che fanno apologia di fascismo devono essere sciolte'

Lo afferma all'Adnkronos Roberto, presidente dell'provinciale di Milano. "Gli strumenti ci sono, sono le leggi Scelba e Mancino che devono essere applicate, ci vuole la volontà politica ...Lo ha detto Roberto, presidente dell'provinciale di Milano, durante il presidio antifascista organizzato oggi in piazzale Dateo a Milano nel giorno in cui parte della città commemora l'...... del presidente dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati) Dario Venegoni, del presidente dell'nazionale Gianfranco Pagliarulo e di quello dell'milanese, Roberto. In ...

Omicidio Ramelli: Cenati (Anpi), 'sciogliere gruppi che fanno ... Il Dubbio

Ancora saluti romani alla commemorazione per Sergio Ramelli, lo studente ucciso nel 1975 da alcuni militanti di estrema sinistra ..."Ama la libertà, odia il fascismo", "Milano 29 aprile: nazisti no grazie!", c’era scritto sugli striscioni dietro i quali ieri pomeriggio hanno marciato in 500 da Porta Venezia a via Goldoni, dove il ...