C' è la data | Prigozhin prevede l' attacco di Kiev E minaccia il ritiro della Wagner

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 aprile 2023) È iniziato il conto alla rovescia per la controffensiva ucraina.ha rilasciato un'intervista al giornalista Semyon Pegov, e l'agenzia russa Tass ha riportato il colloquio tra i due. Secondo il capoper riconquistare i territori del sud e dell'est dell'Ucraina controllati da Mosca, farà scattare il suo piano esattamente il 15 maggio quando inizieranno le nuove manovre di. Le parole diconfermano le ultime dichiarazioni del ministroDifesa ucraino, Oleksii Reznikov, secondo cui i preparativi stanno per terminare. "Non appena ci sarà la volontà di Dio, le condizioni meteorologiche e la decisione dei comandanti, lo faremo", aveva dichiarato lo stesso Reznikov nel corso di un briefing con la stampa.