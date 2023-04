Catanzaro | la festa promozione su corso Mazzini e a Lido con il bus scoperto

L'USha festeggiato la promozione in serie B insieme ai suoi tifosi. Oggi, dopo la sfida di ... E' stata una grandegiallorossa che è partita dal centro storico per concludersi nel ...Sarà una grandegiallorossa che partirà dal centro storico per concludersi nel quartiere ...scoperto effettuerà lungo le strade cittadine con a bordo la squadra e la dirigenza dell'Us, ......con gli organizzatori per "la splendida e speciale giornata dicon la comunità". Il disegno della coppia di ermellini, realizzata dall'Istituto Comprensivo di Taverna in provincia di, ...

Catanzaro, festa grande per il passaggio del bus scoperto dei ... Corriere della Calabria

L’US Catanzaro ha festeggiato la promozione in serie B insieme ai suoi tifosi. Oggi, dopo la sfida di Supercoppa al Ceravolo contro la Feralpisalò vinta dai ...CATANZARO Continua la grande festa a Catanzaro per la promozione della squadra giallorossa in serie B dopo una attesa lunga più di 15 anni. Questa sera città letteralmente bloccata, dal centro storico ...