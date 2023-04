Caso Ruby | arrestato ex ministro Marocco che dichiarò che era maggiorenne

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ statol’exdella Funzione pubblica dele deputato Mohamed Mobdii che nel 2014che Karima El Mahroug, la ragazza marocchina nota come ‘’, coinvolta nell’inchiesta che ha visto condannato in primo grado Silvio Berlusconi, sarebbe stata giànel febbraio 2010, quando frequentava il Cavaliere. Mobdii aveva dichiarato di essere stato lui stesso a firmare l’atto di nascita diquando era parlamentare della circoscrizione di Al Fakih Bensalih, dove è nata e dove abitava la famiglia della ragazza. In base a un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Casablanca, Mobdii è statodavanti alla sua abitazione di Rabat. Le accuse a suo carico, come scrive Maghreb Magazine, sono di ...