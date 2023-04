Carragher stronca Inter e Milan | «No chance col Manchester City!»

(Di sabato 29 aprile 2023)certo che ilCity non avrebbe alcun problema contro una train finale di Champions League CERTO ? Jamienon dà alcunaalle dueesi in Champions League. Le sue parole a Overlap: «In Champions League, credo le italiane non avrebbero alcunain un’eventuale finale. Non credo assolutamente che per ilCity ci sarebbero problemi contro una fra. Tutto dipende dalle gare contro il Real Madrid. Penso che ilCity abbia una squadra migliore, ma sappiamo cos’è il Real in questa competizione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

In un Tweet,ha stroncato le scelte di Stellini , soprattutto per le scelte difensive. Ha schierato per la prima volta la difesa a quattro. Il croato è stato schierato come terzino, in una ...

Carragher stronca Stellini: ha fatto giocare il Tottenham per la prima volta con la difesa a quattro, con Perisic terzino e Porro centrale ...