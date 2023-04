Capo dello Stato Mattarella torna a L' Aquila per il giuramento sottufficiali Guardia di Finanza

... quindi in varie altre zone, per essere poi nominatodella missione russa a Gerusalemme, ... tanto che molti accostano la sua figura a quellastesso Prigoin, meritandogli il titolo di 'cuoco ...Questo per evitare che in un solo appuntamento i tempispettacolo si dilatassero ... composto da 7 ballerini con genitori e accompagnatori al seguito ha un suogruppo - interprete, che è ...'Un'altra cosa che non possiamo lasciar passare né trascurare è il fatto che ilStato nemico abbia usato ufficialmente e personalmente le parole "fine del regime" sotto gli occhi del mondo.

25 aprile, il discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella al teatro Toselli di Cuneo RaiNews

Breon S. Peace, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, di nuovo lancia l’allarme: «Questi arresti dimostrano che la mafia continua a inquinare le nostre comunità con ...Edizione numero 40 da record per Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta. In programma alla Fiera di Rimini dal 3 al 5 maggio, l’evento vivrà un’anteprima decisamente speciale a Cesena marted ...