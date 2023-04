Canalis e Corvaglia? Un uomo dietro alla rottura | ecco il clamoroso nome

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Sullatra Elisabettae Maddalena, le due ex veline ed ex legatissime amiche, si è letto e scritto di tutto. Dopo il tiggì satirico di Canale 5 erano amiche per la pelle, amiche vere, poi qualcosa si è rotto. Ma nessuna delle due ha mai rivelato che cosa sia accaduto, pur confermando il fatto che i loro rapporti, oggi, siano inesistenti. Recentemente la, in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che non rivelerà mai quanto accaduto, pur spiegando che si è trattato di un qualcosa a suo giudizio di "troppo grave". Parole che hanno ovviamente riscatenato le illazioni, le ipotesi, il gossip. E ora, a piombare nella vicenda,Mowmag, che ha pubblicato un articolo in cui offre una clamorosa ricostruzione circa latra ...