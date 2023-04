Campo da golf | Via libera del Consiglio di alla variante al PUC

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilcomunale di Benevento ha dato il viaal PUC vigente relativamente al progetto per la realizzazione di undaIlcomunale, dopo aver preliminarmente respinto una pregiudiziale presentata dminoranza (7 voti favorevoli e 19 contrari) e approvato gli emendamenti presentati dmaggioranza (17 voti favorevoli e 7 contrari), ha dato il viaal PUC vigente relativamente al progetto per la realizzazione di undacon annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra SamniumClub” (19 voti favorevoli e 7 voti ...

...la maggioranza per aver sostenuto in modo compatto la linea proposta dall'amministrazione e aver dato così il via libera alla dichiarazione d'interesse pubblico per la realizzazione delda......la maggioranza per aver sostenuto in modo compatto la linea proposta dall'amministrazione e aver dato così il via libera alla dichiarazione d'interesse pubblico per la realizzazione delda...Sono previste, in totale dal piano, 40 ambulanze, 8 moto mediche e 2car mediche. Ci saranno ...il primo soccorso davvero importante e ci fa piacere vedere tutto questo personale e mezzi in...

Campo da Golf, ok in consiglio comunale alla variante al Puc Ottopagine

«Ringraziamo tutta la maggioranza per aver sostenuto in modo compatto la linea proposta dall'amministrazione e aver dato così il via libera alla dichiarazione ...Il Consiglio comunale di Benevento, dopo aver preliminarmente respinto una pregiudiziale presentata dalla minoranza (7 voti favorevoli e 19 contrari) e ...