Cambio della guarda in CISL FP | Maurizio Lorini nuovo segretario generale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023) Bergamo. Il blocco delle assunzioni, la campagna di prepensionamenti e soprattutto lo scarso appeal che anni di “intemerate politiche” hanno reso decisamente minore rispetto al settore privato, sia in termini di occupazione di qualità che di retribuzione: così gli enti locali hanno perso personale. “Questo fa emergere in tutta la sua evidenza la drammatica situazione che vivono i nostri enti”: lo ha detto, ildiFP Bergamo. “In questo momento, l’importanza del servizio pubblico è evidente: i finanziamenti del PNRR stanno arrivando e per riuscire a attuare vere politiche di rilancio del territorio c’è bisogno di personale formato e competente all’interno degli enti, mentre la situazione è preoccupante. Manca personale, a partire dagli ...