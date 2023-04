Calendario Premier League 2023 oggi | orari 29 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Tre le partite inin questo sabato 29che aprono la 34ma giornata di. Il massimo campionato inglese è visibile su Sky che trasmetterà due incontri. Alle 13.30, nel primo match di giornata, derby londinese tra Crystal Palace e West Ham che stanno provando ad allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Alle 16.00 doppia sfida: il Brighton di De Zerbi ospita il Wolverhampton, mentre il Nottingham Forest sarà di scena sul campo del Brentford. Il Brighton è a caccia di punti per strappare una qualificazione europea, mentre i Wolves sono abbastanza tranquilli di non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Lotta in cui è invischiato il Forest quartultimo, ma non il Brentford, ampiamente salvo, non sembra avere ancora molto da chiedere a questo campionato. Di seguito il ...

