Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 29 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Sei le partite della trentesima giornata diche verranno disputate nella giornata di, 29. Molte sfide in cui ci si giocheranno le posizioni di rincalzo della classifica. Come ad esempio quella tra Union Berlino e Bayer Leverkusen, terza e sesta in classifica. Le aspirine necessitano di un successo per credere ancora un minimo nella Champions League, con la speranza che il Friburgo possa scivolare in casa del Colonia, mentre la squadra della capitale vuole cementare un terzo posto che sembra quasi certo. Alle 18.30 la chiusura sarà tutta per Schalke 04-Werder Brema; la squadra di Gelsenkirchen è ancora in lotta per mantenere la massima categoria, ma dovrà superare i biancoverdi. Due delle sei partite odierne andranno in diretta televisiva su Sky Sport....