Calciomercato Lazio | caccia al vice Immobile | spunta l’ipotesi Nzola

(Di sabato 29 aprile 2023) L’inatteso stop casalingo contro il Torino, arrivato dopo ben otto risultati utili consecutivi – di cui sette vittorie ed un pareggio – rappresenta una naturale battuta d’arresto che non minerà certo le certezze delladi Maurizio Sarri. I biancocelesti, infatti, restano saldamente al secondo posto in classifica, e conservano due lunghezze di vantaggio sulla Juventus. C’è però un neo che, da anni, non consente alla club del presidente Lotito di compiere l’ultimo, necessario step per la definitiva consacrazione. Si tratta della profondità della rosa che, ad eccezione degli undici titolari, presenta diverse lacune. Proprio per questo, stando alle ultime news di, laavrebbe messo nel mirino M’Balaper il dopo. Nonostante il rendimento stellare offerto dai ...

Commenta per primo In conferenza stampa, alla vigilia di Inter -, Maurizio Sarri è tornato a scagliarsi contro i calendari e la gestione del calcio italiano.PERCORSO - 'Allamanca qualcosa ancora a livello di mentalità, tecnica e tattica. Mancano ancora un insieme di cose. Dobbiamo trasformarci da una squadra buona in una squadra forte, ma è un ...Commenta per primo Proseguirà il matrimonio tra lae Felipe Anderson. Almeno questa è l'intenzione, che però va messa nero su bianco con un rinnovo di contratto. L'accordo attuale scade nel 2024 e le parti sono già al lavoro per prolungare il ...

La finestra estiva di mercato non è più così lontana, il campionato è agli sgoccioli e le società sono proiettate già alla prossima stagione. La ...Infine, Sarri sbotta sulla situazione del calcio italiano: "Domani a Milano forse piove ma potevano esserci anche 33 gradi. Come cazzo si fa a giocare alle 12:30 In Italia si creano i presupposti per ...