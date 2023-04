Calcio | Spalletti | ' negli eventuali festeggiamenti si deve essere intelligenti e usare il buon senso'

(Di sabato 29 aprile 2023) Napoli, 29 apr. - (Adnkronos) - "Se dovessimo vincere e la partita determinasse per lo scudetto, bisogna vincere anche dopo la gara nei comportamenti, nel divertirsi, dobbiamo tutti sapere che questo sport è dei bambini, dei figli, e tutti domani, anche io, avremo i figli in giro per la città". Lo dice l'allenatore del Napoli Lucianoin conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana che potrebbe consegnare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia. "Se qualcuno fa qualcosa che mette a rischio la partecipazione di un'altra persona o dei bambini, fa una cosa che non si può fare assolutamente e quindi siil. Il gioco è dei bambini e devono festeggiare, sempre se dovesse succedere...".

Lucianocerca di rimandare certi pensieri. Ma non è facile: 'Se ripenso a come son partito mi emoziono tanto. E domani lo sarò ancora di più. Questa per noi e Napoli è una sfida da vincere. C'è ...Alla vigilia dell'attesissimo derby campano contro la Salernitana in programma allo stadio Diego Armando Maradona , il tecnico azzurro Lucianoha presentato con queste parole il match, ...''Paulo Sosa - dice ancora- è ua persona molto gradevole e colta, sa molte lingue, ha lavorato in sette otto Paesi diversi, ha cultura calcistica e per quello che sta facendo vedere è ...

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sappiamo da tempo quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo fare inversioni sul nostro cammino, ma proseguire dritto con quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Poi ci ...L'allenatore del Napoli ha parlato in vista del possibile match ball contro la Salernitana: "Non so come potrò reagire al gol scudetto, a quello di Raspadori non mi sono mosso..." ...