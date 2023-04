Calcio | Spalletti | ' Napoli città energica e folle | ma non è solo teatrale'

(Di sabato 29 aprile 2023), 29 apr. - (Adnkronos) - "Luoghi comuni su? E' una, a volte un po'. Si pensa sia moltoe poco vera, invece per me è l'opposto". Così l'allenatore del, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia. "I napoletani cercano in maniera profonda il saper mandare messaggi facendo spettacolo, ma di questo ne parleremo tra un po'", aggiunge il tecnico toscano.

Sulle tante ripartenze subite dal Napolispiega: "Per il nostroqualcosa dobbiamo concedere. Con la Juve ci siamo raccomandati per quelle ripartenze quando fai una partita all'...... avendo chiaro quello che dobbiamo fare in campo", aggiunge. Il derby campano è stato ... "Noi non abbiamo affidato al prefetto o al fato il nostro campionato, ma alla nostra idea di, ...a proseguito: 'E' dal 2001 che lo Scudetto lo dividono due città, Milano e Torino. Se ... ma se non si vuole vivere queste cose, è inutile fare. Non so quale potrebbe essere la ...

Conferenza stampa Spalletti Napoli Salernitana ore 15 CalcioNapoli24

Stampa È una giornata d’attesa per una città intera, che attende solo l’inizio della festa. Domenica sarà il primo match-point scudetto per il Napoli, impegnato alle 15 al ‘Maradona’ contro la Salerni ...Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – “Io mi emoziono facilmente, qualche volta ho anche paura. Se ripenso da dove sono partito…. Domani probabilmente lo sarò ancora di più”. Lo dice l’allenatore del Napoli ...