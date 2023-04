Calcio | Serie A | Roma-Milan 1-1**

(Di sabato 29 aprile 2023), 29 apr. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nell'anticipo della 32/a giornata diA, disputato allo stadio Olimpico. I gol arrivano nel recupero: al vantaggio giallorosso con Abraham al 94', replica Saelemaekers al 97'. In classifica le due squadre restano appaiate al 4° posto con 57 punti, 4 in meno della Lazio seconda e 2 in meno della Juventus terza.

Termina sul punteggio di 0 - 0 il primo tempo di Roma - Milan, anticipo della 32/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico.

