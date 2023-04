Calcio | Serie A | è tornato Duvan Zapata L’Atalanta ne fa 2 e il Torino cade in casa

(Di sabato 29 aprile 2023) A partire dalle 20.45 di oggi, ildi Ivan Juric edi Gian Piero Gasperini, si sono affrontate nella gara valida per il 32esimo turno diA. Tre punti d’oro per la Dea, che è riuscita a imporsi per 1-2 allo Stadio Olimpico Grande. Un successo fondamentale in chiave Europa per i bergamaschi, che hanno ritrovato unin grande forma e soprattutto in grado di siglare un gol decisivo. Sesto posto e 55 punti in classifica. I granata rimangono fermi al 12esimo posto a quota 42.A:-ATALANTA IL RACCONTO DEL MATCH PRIMO TEMPO Sin dal fischio iniziale del match tra ildi Ivan Juric edi Gian Piero Gasperini, non ci sono state grandi ...

La gara si sblocca al 34' per merito di Zappacosta Sconfitta in casa per il Torino contro l'Atalanta nel match valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A. La gara si sblocca al 34' per merito di Zappacosta, abile a sorprendere Milinkovic - Savic con un tiro sul primo palo al termine di un'azione personale. Nella ripresa, al 75', il Torino pareggia con Sanabria. Gol decisivo di Zapata nel finale all'88'.

Pazzo pareggio tra Roma e Milan, Gasperini vince la sfida maestro-allievo con Juric Si chiude con la vittoria dell'Atalanta sul Torino il sabato di Serie A: i nerazzurri hanno infatti espugnato per 1-2 lo Stadio Olimpico Grande.