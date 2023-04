Calcio | Sarri | ' Immobile tranquillo mentalmente | sta bene e ci puntiamo molto'

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "Dal punto di vista mentale è, fisicamente è in crescita. Non ha grandi dolori durante l'allenamento. È un giocatore su cui". Così l'allenatore della Lazio Maurizio, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter, in merito alle condizioni di Ciro

"Rispetto all'andata abbiamo qualche certezza in più, ma affrontiamo una squadra straordinariamente competitiva - avverte- . Dimentichiamo l'andata e giochiamo come collettivo, non ......e di eroi che ci hanno portato a questo traguardo Ci Napoli 13/01/2023 - campionato diserie ...se dovessimo ricordarne uno ci viene in mente Rafael! Chi è Rafael La Supercoppa Per noi che......DNA della squadra dal tempo di, sebbene siano cambiati quasi tutti i giocatori. E' una vittoria che, oltre a rendere felice una città e una regione in attesa da ben 33 anni, fa bene al...

Calcio: Sarri, ‘Inter squadra straordinaria, dimenticare la vittoria dell’andata’ La Sicilia

"Quella che comincia domani contro l'Inter sarà per noi una settimana importante, ma non decisiva, perché dopo il Milan avremo altre quattro partite. L'Inter sta facendo benissimo nelle coppe, sa esse ...ROMA - Un passo in più verso una maglia da titolare. Immobile procede avanti gradualmente e con cautela, vive gli allenamenti cercando di percepire ogni minima avvisaglia di pericolo. Contro il Torino ...