Calcio | Napoli | ' invitiamo i tifosi ad arrivare allo stadio con largo anticipo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023), 29 apr. - (Adnkronos) - Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale ilha invitato i propriadDiego Armando Maradona conper la sfida di domani contro la Salernitana: "In occasione della gara di Campionato contro la Salernitana, in programma domani alle ore 15:00, in considerazione dell'elevato afflusso di spettatori previsto, la SSCinvita tutti ia recarsiconrispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d'ingresso. I tornelli apriranno alle ore 12:00, per consentire l'esecuzione dei controlli di sicurezza ...