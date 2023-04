Calcio | Milan Lesione muscolare per Ibrahimovic

E' questa la diagnosi a seguito degli esami ai quali è stato sottoposto lo svedese delZlatan Ibrahimovic. Lo ha reso noto la società rossonera. - foto LivePhotoSport - . gm/com 29 - Apr - 23 ...1 L'ex attaccante fra le tante di, Juventus e Roma, e oggi membro del board dell'Ibiza, Marco Borriello , si è raccontato senza mezze misure al Corriere della Sera per raccontare la sua nuova vita da imprenditore. ...Tegola in casa. Lesione del gemello mediale del polpaccio destro. È questo il verdetto degli esami medici a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic in queste ore. Lo svedese si era fatto male al 65' della gara ...

La diagnosi parla di 'lesione del gemello mediale del polpaccio destro'.MILANO (ITALPRESS) - Lesione del gemello mediale del polpaccio destro.L'attaccante svedese si è dovuto fermare di nuovo mentre si scaldava nel corso del secondo tempo della partita a San Siro contro il Lecce ...