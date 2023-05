Calcio | Macron si congratula per la ' mitica' vittoria del Tolosa

"La città rosa è in festa! Congratulazioni a tutta la squadra del Tolosa per questa vittoria nella Coppa di Francia", ha detto Emmanuelin un tweet questa sera dopo la vittoria del Tolosa nella Coppa di Francia. "Mitico", ha aggiunto il presidente della Repubblica, che pochi minuti prima aveva consegnato la coppa alla squadra ...Ad assistere alla partita anche il presidente francese Emmanuelche ha salutato i giocatori mentre uscivano dagli spogliatoi all'inizio del match. 29 aprile 2023... il simbolo neldell'espulsione, da sventolare in segno di protesta contro, e diecimila fischietti, il surrogato delle pentole evidentemente troppo ingombranti e oltretutto vietate. È ...

