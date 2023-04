Calcio | Lazio Sarri ' Speriamo Napoli festeggi il più tardi possibile'

(Di sabato 29 aprile 2023) "Pensiamo alla nostra partita. Immobile? Lo vedo mentalmente tranquillo". ROMA - "Pensiamo alla nostra partita, la tavola è stata apparecchiata per la festa del, pensando che noi non faremo ...

FORMELLO - "Se giochiamo per una cosa già acquisita siamo morti". Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa prima del match tra Inter e. Il tecnico biancoceleste vuole una reazione importante dopo il ko contro il Torino. E non ammette nessuna distrazione, nemmeno quando gli chiedono dello scudetto del Napoli. " Noi pensiamo alla ...Commenta per primo In conferenza stampa, alla vigilia di Inter -, Maurizio Sarri è tornato a scagliarsi contro i calendari e la gestione delitaliano....3/4 DVB - S2 - HB 13C] 57 MotorTrend (HD) [11393 V 27500 3/4 DVB - S2 - HB 13C] 58 Solo[...- S2 Rai - HB 13E] 314 Rai 3 TGR Umbria [11013 H 29900 3/4 DVB - S2 Rai - HB 13E] 315 Rai 3 TGR[...

Serie A: Napoli al primo matchpoint scudetto, ma decide la Lazio Agenzia ANSA

'Pensiamo alla nostra partita. Immobile Lo vedo mentalmente tranquillo'.ROMA (ITALPRESS) - 'Pensiamo alla nostra partita, la tavola è ...Il big match fra Inter e Lazio si avvicina inesorabile, ma dove possiamo vedere la partita fra Sky e DAZN Scopriamolo insieme.