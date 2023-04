Calcio | la Roma femminile è campione d' Italia per la prima volta

(Di sabato 29 aprile 2023), 29 apr. - (Adnkronos) - Lavince il primo scudetto della propria storia con 4 giornate d'anticipo. Le giallorosse, allenate dal tecnico Alessandro Spugna, conquistano matematicamente il tricolore grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, battuta grazie alle reti di Giada Greggi (cresciuta nelle giovanili del club) e del capitano Elisa Bartoli,na enista. Lainterrompe l'egemonia della Juventus che si era aggiudicata gli ultimi 5 scudetti.

