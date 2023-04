Calcio | Juventus | Vlahovic convocato per la trasferta di Bologna | out Di Maria

(Di sabato 29 aprile 2023) Torino, 29 apr. - (Adnkronos) - Sono ventitré i convocati delladi Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro il. Assente Di, ai box per un trauma distorsivo alla caviglia, è presente Dusan. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Chiesa. Attaccanti:, Milik, Soulé, Iling-Junior.

TORINO - Dusan Vlahovic è nell'elenco dei 23 convocati dal tecnico dellaMassimiliano Allegri per la trasferta al Dall'Ara di Bologna. I bianconeri affronteranno i rossoblù di Thiago Motta domani (domenica 30 aprile) nel posticipo serale. Non partiranno con il ...... la Roma vola a +14 sullae lo scudetto diventa matematico. I gol della partita di oggi ...si aggiunge alla conquista della Supercoppa e che proietta le giallorosse nell'eccellenza del...La Roma femminile vince il primo scudetto nella sua storia con quattro giornate di anticipo in un Tre fontane al limite della capienza. Le giallorosse interrompono così il predominio dellanel massimo campionato femminile, vinto negli ultimi cinque campionati. In questa stagione, le bianconere seguono sotto di 14 punti nella poule scudetto. Il tricolore per le ragazze del ...

Siamo la Juve» carica, via social, Arek Milik. Sul polacco, che non segna dal 22 gennaio, peserà gran parte dell’attacco domani a Bologna, anche perché Kean è infortunato, Chiesa e Di Maria vanno ...È stato reso noto l'elenco completo dei giocatori della Juventus che prenderanno parte alla trasferta contro il Bologna, partita valida per la 32esima giornata di Serie A. Per un attaccante che torna, ...