Calcio | il Tolosa vince la Coppa di Francia davanti a Macron

La partita era già chiusa nel primo tempo con ilavanti 4 - 0 dopo le doppiette di Logan Costa (4°, 10°) e Thijs Dallinga (23°, 31°). Il Nantes ha rsegnato dal dischetto con Ludovic Blas (75'),...... andrà in scena Nantes -, match valido per la finale di Coppa di France .di inizio previsto per le ore 21:00 . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell' ultima circostanza ...... gara valida per la trentatreesima giornata della Ligue 1 2022 - 2023:di inizio alle ore 17:... due pareggi con Marsiglia e Nizza oltre a tre ko con, Monaco e Lille. Resta inchiodato alla ...

Coppa di Francia: il Tolosa travolge il Nantes ed è campione Sport Mediaset

Il Tolosa, neopromosso in Ligue 1, vince allo 'Stade de France' di Saint-Denis travolgendo il Nantes, davanti al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, regalando ai suoi tifosi un ...Vincent Sierro ha festeggiato un inatteso trionfo con il Tolosa pochi mesi dopo il suo trasferimento in Francia dallo Young Boys, conquistando la Coppa di Francia.