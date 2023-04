Calcio | Gravina | ' scudetto Roma femminile meritato | stagione travolgente'

(Di sabato 29 aprile 2023), 29 apr. - (Adnkronos) - “Congratulazioni allaper ilsuccesso la società giallorossa si è resa protagonista di unae la conquista del primoè il coronamento di una programmazione che, partendo dal settore giovanile, sta coinvolgendo tutto il pubbliconista, come ha dimostrato la grande partecipazione nella gara di Champions League contro il Barcellona allo stadio Olimpico”. Così in una nota il presidente della Figc Gabrielesi complimenta con lache oggi ha vinto il primodella propria storia.

La città sogna il ritorno nelprofessionistico. Ciro Danucci non sarà in panchina, sarà ... Con lui alla guida della squadra il Brindisi ha ottenuto una vittoria con ile un pareggio, con ...... 25 Maggio su "Diritto e giustizia nello sport" (coordinatore Francesco Dal Canto), a cui parteciperà anche il presidente della Federazione Italiana Giuoco(la Figc), Gabriele, e il ...Organizzò persino partite diin campetti angusti, per finanziare le cure per la malattia di ... Sarà dura spiegare a, De Laurentiis e Ceferin che purtroppo la legge è legge, e se si ...

Calcio, Gravina: Martina penultimo scalino ilTag.it

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – “Congratulazioni alla Roma per il meritato successo la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente e la conquista del primo scudetto è il coron ..."Congratulazioni alla Roma per il meritato successo: la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si complimenta così con la ...