Calcio | Commisso | ' sempre disponibile a fare lo stadio ma alle mie condizioni'

(Di sabato 29 aprile 2023) Firenze, 29 apr. - (Adnkronos) - "Sonoa realizzare unomamie. Siamo disponibili a vedere se per losi puòqualcosa, ma sicuramente non metterò un penny sul nuovo Franchi". Così il presidente della Fiorentina, Rocco, incontrando oggi i giornalisti a Firenze. "Il grande sbaglio che è stato fatto è stato quando l'architetto Casamonti ha fatto quel disegno nel 2019 e il sovrintendente Pessina lo ha frenato e non è stata fatta una guerra: il Franchi non è un monumento -aggiunge-. Abbiamo già dimostrato quanto siamo disponibili ad investire nella Fiorentina. Abbiamo speso 143 milioni perstire la squadra. Le perdite alla Fiorentina non finiscono mai ...

...della Fiorentina ma non posso accettare che i soldi pubblici vadano a pagare lo stadio di... proprio come le voleva. E per quanto riguarda la destinazione dei fondi del PNRR... quei ...Il club di, però, cercherà di non andare oltre un investimento tra i 7 e gli 8 milioni di euro, bonus inclusi. © RIPRODUZIONE VIETATAIl Basilea è una buona squadra, che testimonia la crescita delsvizzero. Nell'attesa però mi compiaccio delle parole di ieri di, che ha gentilmente fatto notare come tutti i giocatori ...

FIORENTINA, COMMISSO: "STADIO MIO FALLIMENTO, NIENTE SOLDI PER IL RESTYLING" - Sportmediaset Sport Mediaset

Firenze, 29 apr. – (Adnkronos) – “Sono sempre disponibile a realizzare uno stadio ma alle mie condizioni. Siamo disponibili a vedere se per lo stadio si può fare qualcosa, ma sicuramente non metterò u ...Il presidente dei viola ha commentato con parole al vetriolo l'esclusione dall'accesso ai fondi del PNRR per lo stadio ...