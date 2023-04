Calcio | Chiellini ' Ancora un anno poi mi ritiro e farò il dirigente'

Nella mia carriera mi era mancato scoprire nuove culture e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare anegli Stati Uniti" ha aggiunto. Infine, sulla Champions ...Commenta per primo Giorgio, attuale difensore dei Los Angeles FC , ha rivelato alcuni scenari della sua carriera ...e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare a...... lo sa meglio di me perché queste cose non mi interessavano tanto - ha raccontato- . ...scoprire nuove culture e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare anegli ...

Chiellini, la Juve, il retroscena Real e la battuta su Osimhen e Haaland Tuttosport

L'ex difensore della Juve ha parlato del suo futuro nel mondo del calcio e di un retroscena di mercato con i Blancos ...'Sono stato realmente vicino al Real Madrid una volta sola nella mia carriera' ha rivelato.ROMA (ITALPRESS) - 'Vorrei giocare ancora per tanto ...