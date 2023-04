Cagliari-Ternana domenica 30 aprile 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | diretta tv

(Di sabato 29 aprile 2023) Il, sesto in classifica con 48 punti, prova a consolidare e magari migliorare la sua posizione all’interno della zona playoff, mentre la, dodicesima a tre punti dall’ottavo posto, ma paradossalmente non ancora aritmeticamente salva, tenta lo sprint finale per mettersi in sicurezza e magari sperare in qualcosa di più in vista della volata InfoBetting: Scommesse Sportive e

... Redazione Sardegna Live Dopo la sconfitta a Parma ilvuole rifarsi e ritrovare il ... L'obiettivo playoff non deve sfuggire, e per avvicinarlo serve superare l'ostacolo. All'Unipol ...Un obiettivo oggi sentito così, nonostante i numeri avvicinino lapiù all'appendice di ... Stamattina si lavora nella rifinitura e nel pomeriggio si parte per. Domani pomeriggio, l'...Si avvicina il fischio d'inizio di, incontro valido per il 35° turno di Serie B in programma domenica 30 aprile . Chiamata importantissima per ilguidato da Ranieri. Dopo la sconfitta di Parma i sardi hanno ...

Ranieri presenta Cagliari-Ternana: “Loro carichi, ma noi vogliamo fare punti” L'Unione Sarda.it

La situazione a ieri pomeriggio confermava il buon andamento della prevendita per il settore ospiti Vigilia di Cagliari-Ternana, crocevia per entrambe le squadre, anche se con diversi obiettivi. I ros ...Calciofere gioca in anticipo la sfida in terra sarda con Fabio Ornano di Calciocasteddu: “Troppi punti lasciati per strada, i rossoblù vogliono chiudere il discorso playoff” Tutto pronto per Cagliari- ...