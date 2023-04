BWT Megastars | Info & Match annunciati “Scontro Finale”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 aprile 2023) Lee iper “”, prossimo Show di BWT e Wrestlingin programma Domenica 30 Aprile al Teatro Centofiori di Bologna: BWT/WMDomenica 30 Aprile – BolognaTeatro Centofiori – Via Gorki 16 Inizio Show Ore 18.00 –line Biglietti QUI Titolo Assoluto BWT/Nico Narciso (c) Vs Lou Nixon Jackpot GauntletCannonball Jason Vs Trucker Vs ??? Vs ??? Vs ??? Red Scorpion Vs Nathan Black Karim Brigante Vs Guido Buriani Flowey Queen Vs Zodiacline: 3331683959